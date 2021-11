Messa di Ognissanti: "Rabbia e tensione dietro l'anelito alla libertà"

Duomo gremito a Trento per la messa di tutti i Santi, messa che si sarebbe dovuta tenere al cimitero ma spostata all'ultimo per la pioggia

La tensione che segue alla rabbia e all'angoscia è il tema centrale dell'omelia dell'arcivescovo Lauro Tisi per la messa di Ognissanti. Messa con cambio di programma all'ultimo minuto, si è tenuta in Duomo invece che al cimitero monumentale per via della pioggia battente. Panche gremite; le parole di Tisi - sempre diretto - riverberano tra le navate. Parte dai giovani nella sua omelia, per arrivare a dire che siamo noi adulti la principale difficoltà che hanno davanti; sembra di cogliere l'eco delle lacerazioni sociali che la pandemia e le sue conseguenze stanno causando. Paure, sospetto, diffidenza verso l'altro. Ribaltare il concetto, per Tisi, è adrenalina pura.