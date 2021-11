Trentino, arriva la neve sopra i 1.500 metri

Attesi fino a 15 centimetri. In Alto Adige attesi fiocchi bianchi in montagna fino a mezzo metro in Val d'Ultimo, Val Passiria e Val Sarentino

Ancora neve in regione, oggi 3 novembre 2021

Come vedete nelle immagini video, in Trentino le quantità maggiori sono nei settori occidentali e meridionali, quota neve sopra i 1500 metri, attesi 10/15 centimenti.

La perturbazione si intensificherà nelle prossime ore anche verso est.