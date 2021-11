Il progetto della piscina di Trento sud fa agitare le opposizioni in comune

"Il progetto così com'è stato modificato non serve a niente", dicono. La ragione del contendere è la sparizione della piscina da 25 metri e del trampolino

Da 800 a 600 posti, da due vasche - olimpionica e per il riscaldamento - a una sola da 50 metri e niente piattaforma per i tuffi. Il centro natatorio che sorgerà a Trento sud prende forma nel progetto proposto dalla giunta, una forma però - dicono le opposizioni - molto diversa dal progetto originale. Quello del 2018, con anche la seconda vasca da 25 metri necessaria sia per il riscaldamento che il defatigamento degli atleti. Le opposizioni chiedono ora che si torni a questo progetto.

La differenza di costo dicono, sarebbe di non più di due milioni di euro, oltre gli 11 del progetto così com'è. Per questo Trento Unita, Lega e Fratelli d'Italia chiedono un consiglio comunale straordinario per parlarne.



Il sindaco Ianeselli replica: "Basta rinvii, è tempo di decidere. Il progetto da 10,7 milioni presentato in commissione è compatibile

con le risorse a disposizione. Sarà una struttura di qualità, adatta anche alle competizioni. Con la partnership pubblico-privato riqualifichiamo le Manazzon". Continua il sindaco:"Il progetto è tutt'altro che mediocre. Anzi, proprio il fatto di non aver previsto una seconda vasca da 25 metri e la piattaforma per i tuffi da 10 metri, peraltro presente a Bolzano, ci dà la possibilità di costruire una struttura di grande qualità, con una piscina olimpica da 50 metri divisibile a metà, una tribuna da 600 posti e dotazioni accessorie importanti, come la palestra, la zona ristoro, la terrazza, gli uffici delle associazioni e ulteriori spazi pensati proprio per aumentare gli standard dell'impianto".