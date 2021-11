E' operativo Ingrid, sportello contro tutte le discriminazioni

Sul lavoro, sugli autobus, per strada. Le discriminazioni sono ovunque e di vario genere. Ora a Trento si attiva lo sportello per le denunce grazie ad un bando europeo

Ora tutte queste discriminazioni possono essere denunciate in modo più efficace grazie a Ingrid, progetto europeo da 300 mila euro, che dota Trento di uno sportello antidiscriminazioni stabile, strutturato e gestito da personale formato, sempre volontario.

L'esperienza dello sportello c'era già, iniziata quattro anni fa, ma ora, grazie a questo bando spicca il volo.Le discriminazioni non mancano neanche in Trentino: sessuali, di genere, di provenienza. Ma sempre più, spiega Chiara Lucchini referente dello sportello, le discriminazioni sono intersettoriali, o multiple: "A me capita - diche Chiara - di essere discriminata perchè donna e perchè disabile in sedia a rotelle".