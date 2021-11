"Da dicembre terza dose agli over 40". Per primo il personale scolastico

Intervista integrale a Maria Grazia Zuccali, Dipartimento Igiene e Sanità dell'azienda sanitaria trentina. "Da dicembre la task force provinciale aprirà alle terze dosi per chi ha più di 40 anni"

di Francesco Maltoni

"La vaccinazione è raccomandatissima agli operatori sanitari che sono i primi vaccinati inizio anno, gennaio o febbraio, alle persone anziane che hanno risposto bene alle chiamate per la terza dose, ai vulnerabili e poi a tutte le persone che hanno più di 60 anni".



Avanti spediti con la terza dose per rafforzare la protezione che in Trentino sta contenendo il virus. Il Direttore igiene e sanità pubblica di Apss Maria Grazia Zuccali invita le categorie interessate a presentarsi nel rinnovato hub vaccinale di Trento sud.



"Da lunedì il drive through dei tamponi chiude al palazzetto - continua Zuccali - e apre qui sfruttando le ultime due corsie della tenda. Tutte le persone aventi diritto - specifica - possono chiedere di fare la vaccinazione antinfluenzale in contemporanea a quella anti Covid".



Almeno 700 le iniezioni previste al giorno, tra prime, seconde e terze dosi, che a breve apriranno anche agli over 40. E da subito si allargherà la platea al personale scolastico vaccinato in primavera, che dunque avrà superato i sei mesi dall'ultima somministrazione come previsto dalle norme.



"Da dicembre immagino la task force provinciale deciderà in questo senso, è importante che si rispettino i 180 giorni dalla dose precedente".