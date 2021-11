Terza dose prenotazioni al via per 130 mila over 60

Si comincia alle 18 sul Cup online. Primi appuntamenti per chi ha ricevuto la seconda dose entro aprile

Partono oggi (giovedì 4 novembre) alle 18 in Trentino le prenotazioni per la terza dose di vaccino anti Covid 19 per gli over 60 che hanno già effettuato la seconda dose da almeno 6 mesi.

Le prenotazioni saranno possibili sul sito internet dell'Azienda sanitaria di Trento.

L'appello riguarda in totale oltre 130 mila persone (tutte le persone che hanno più di 60 anni) ma la prenotazione per ora è riservata a chi ha ricevuto la seconda dose prima della fine di aprile.

In totale sono 15 mila, finora, le terze dosi effettuate in Trentino.

Per lo più si tratta di pazienti over 80 (11 mila persone con la terza vaccinazioni) numeri più bassi per le altre classi di età, ma bisogna tenere conto che sotto i sessant'anni le terze dosi sono riservate ai pazienti fragili e al personale sanitario.



L'appello dell'Azienda sanitaria e della Provincia è rivolto soprattutto agli anziani, con l'obiettivo di diminuire il più possibile il numero di ricoveri per Covid e quindi la pressione sul sistema sanitario. Una pressione che in questi giorni è aggravata anche dalla seconda ondata di sospensioni dei sanitari no-vax che sta mettendo a dura prova i reparti.