Tg in 60 secondi del 29 novembre

Le principali notizie della giornata in un minuto

Oggi in Trentino si registrano 4 nuovi ricoveri, 53 le persone in ospedale 7 quelle assistite in rianimazione, oggi i nuovi contagi sono 64 su quasi 4800 tamponi

Aperte le prenotazioni per la maratona vaccinale dal 4 all'8 dicembre. Una venitna i centri aperti dalla 6.00 del mattino a mezzanotte. Obiettivo 100.000 dosi in cinque giorni

Arriva il freddo ma i tavoli all'aperto nei bar restano affollati, stufe, coperte, funghi e pellicce vanno per la maggiore tra chi preferisce consumare all'esterno

Nuovo piano contro gli infortuni sul lavoro

Sono 4700 i casi denunciati in trentino solo fra gennaio e ottobre. Settore più colpito l'edilizia, e poi agricoltura di montagna e manifattura

Quattro giovanissimi al pronto soccorso di Trento, sono stati denunciati per rissa e lesioni. A scatenare la lite a Madonna Bianca dove è spuntato anche un coltello un debito di 400 euro per acquistare della marjuana

Sono 1600 i presepi esposti ad Ossana, in Val di sole tra le natività, tutte realizzati a mano, uno anche in favore dei diritti delle donne e contro la violenza di genere