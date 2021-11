Il nostro Tg in 60 secondi del 19 novembre

Le principali notizie di oggi in un minuto

In Trentino continua a crescere il numero dei positivi e dei ricoverati, 102 i nuovi contagi.

Nei reparti ci sono 39 persone, 7 in più di ieri. Salgono a 7 i pazienti in rianimazione e da lunedì prossimo sarà possibile prenotare la terza dose agli ultra-quarantenni che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi

Il collettivo Non una di Meno attraverso i social denuncia un'aggressione da parte di un gruppo di 6-7 persone che prima hanno insultato e poi aggredito e minacciato alcune manifestanti: una ragazza in particolare sarebbe stata prima gettata a terra e poi sbattuta contro un muro

Dopo lo stop causa pandemia del 2020 tornano domani i mercatini di Natale a Trento, apertura dalle 15.30 e accensione dell'albero in piazza duomo alle Alle 16.45

E domani riparte anche lo sci, dopo il via sul ghiacciaio Presena, prime aperture anche a Madonna di Campiglio sul Grosté

Seduta di Giunta a Malé per l'esecutivo provinciale, il presidente Fugatti ha annunciato che a breve ci sarà la selezione per il nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria

Fino a giugno una nuova mostra al Palazzo delle Albere di Trento dedicata al legame millenario tra Scienza e Filosofia.