Tgr in 60 secondi del 13 novembre

Dalla terza dose per i 40enni, al corteo no vax fino all'assemblea dei maestri di sci. I principali fatti di oggi in Trentino raccontati in un minuto

Vaccini anti covid, a dicembre la terza dose anche ai quarantenni. In Trentino il contagio resta su numeri rassicuranti. Oggi nessun decesso, 96 nuovi positivi.



Cortei no Green pass fuori dal centro storico: a Trento in piazza un migliaio di persone, ma un gruppo di 200 manifestanti sfida il divieto attraversando le zone centrali della città.



Tutto pronto per la stagione sciistica, sulle piste i controlli del green pass saranno a campione. A Levico l'Assemblea elettiva per i maestri di sci. In arrivo per la categoria 10 milioni di ristori



Emergenza freddo, è corsa contro il tempo per garantire un tetto ai senza fissa dimora, con i limiti imposti dal distanziamento anti-covid. La Provincia ha indetto un bando da 250 mila euro per la gestione dell'immobile di via Bezzecca a Trento



L'Azienda sanitaria trentina ha vinto l'Oscar della sanità 2021. E questo per la piattaforma digitale che ha permesso di tracciare i contagiati covid e i loro contatti, mettendo in isolamento i positivi.