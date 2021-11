Tgr in 60 secondi del 18 novembre

Dall'aumento dei ricoveri per covid19, alla valutazione dell'Ispra su M57. Fino all'acquisto di Castel Valer, ecco cosa è successo oggi in Trentino

Covid19 in Trentino, 95 positivi, salgono i ricoveri, 32, 4 persone in più, 5 in rianimazione. La posivitità scende allo 0,8%



Per l'Ispra, M57 è un orso pericoloso e non può essere liberato. Al parere espresso 2 dopo settimane dalla sentenza del Consiglio di Stato L'Oipa ribadisce la richiesta di liberazione



Sui sentieri dei 150 anni di Sat, ovvero 15 itinerari che percorrono il Trentino. Presentati nella sede del sodalizio, sono stati promossi in collaborazione con le Casse Rurali



Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in piazza Fiera a Trento, Flash-mob degli artisti impegnati nella replica dello spettacolo teatrale 'La Guerra di Tina"



La Provincia si prende Castel Valer che era stato messo in vendita. 15 milioni e mezzo di euro, 10 arrivano dalla permuta di 5 immobili, fra questi l'ex Villa Rosa a Pergine e l'ex Hotel Panorama