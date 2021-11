Tgr in 60 secondi del 3 novembre 2021

Le notizie del giorno raccontate in un minuto nel nostro Tgr in 60 secondi del 3 novembre

Covid-19 in Trentino: si registra il decesso di una anziana con patologie non vaccinata; aumentano contagi e ricoveri, 83 i nuovi casi su oltre 11 mila tamponi, 27 i ricoverati di cui 2 in terapia intensiva.

Vaccini anti Covid: più di 365 mila le seconde dosi somministrate, 15 mila le terze dosi. Terza dose prenotabile da domani alle 18 anche per over 60 e ultrafragili.

3 novembre anniversario dell'entrata delle Truppe italiane a Trento dal ponte dei Cavalleggeri. La commemorazione al Castello del Buonconsiglio con la deposizione di corone e l'alzabandiera alla Fossa dei Martiri.

600 euro di multa e attività sospesa per 4 ambulanti alla Fiera dei Santi di Storo senza green pass. Sostengono che il loro certificato attivo all'apertura dei banchetti era scaduto durante la mattinata.

Nevica in regione: in Alto Adige previsioni fino a mezzo metro; In Trentino attesi 10/15 centimetri sopra i 1500 metri.