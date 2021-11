Tgr in 60 secondi del 12 novembre

Domani corteo no green pass senza passaggio in centro a Trento. Chiude il centro tamponi dell'Apss a via Fersina. &5 nuovi contagi da covid19

No green pass, nuove regole: domani niente corteo per le vie del centro, consentita una sosta davanti a sociologia. Ma il vero banco di prova sarà sabato 20.



Da lunedì chiude il centro tamponi dell'azienda sanitaria a viale Fersina. Test spostati nell'area San Vincenzo ma solo su prescrizione, stop a quelli a pagamento per la scarsa richiesta.



Pandemia da covid-19 in Trentino: nessun decesso, 65 i nuovi contagi, invariato il numero dei ricoveri, 22, di cui sempre due in terapia intensiva.



Segnali positivi per l'economia regionale dal report congiunturale di Banca d'Italia. La crescita deve però ancora consolidarsi e per il turismo in Alto Adige è legata all'andamento della pandemia nel Nord Europa.



Troppe responsabilità a fronte di indennità inadeguate. La giunta provinciale trentina ha deciso di avviare l'iter per aumentare i compensi dei sindaci, partendo da quelli dei piccoli Comuni.



Tornano a farsi sentire i rappresentanti dei lavoratori pubblici del Trentino, che proclamano lo stato d'agitazione contro il mancato rinnovo del contratto.