Tgr in 60 secondi del 15 novembre

La nuova cartella clinica del cittadino. L'andamento della pandemia in Trentino. Arrestato un 57enne di Aldeno per una truffa milionaria

Presentata Trec+, la nuova cartella clinica del cittadino. Promette di essere più semplice e potente, e con nuove funzionalità per gli smartphone.



Coronavirus, in Trentino nessun decesso e 35 nuovi positivi su quasi 5mila tamponi. I pazienti in ospedale salgono a 22, di cui sempre tre in terapia intensiva.



Arrestato un 57enne di Aldeno per una complessa truffa in criptovaluta: secondo la Finanza, insieme a 7 complici avrebbe sottratto oltre 2 milioni a un migliaio di investitori italiani e stranieri.



Pochi giorni all'inaugurazione dei mercatini di Natale di Trento. Definito il piano sicurezza: piazza Fiera sarà a numero chiuso e gli accessi controllati con videocamere.



Via libera al progetto della nuova piscina olimpica di Trento in località Ghiaie. Aperta tutto l'anno, misurerà 51 metri e mezzo per adattarsi a più discipline come il sincronizzato o la pallanuoto.



Consegnati 25 nuovi appartamenti a canone moderato a Gardolo. Le case alle famiglie vincitrici della graduatoria del Fondo Housing Sociale trentino.