Tgr in 60 secondi del 16 novembre

Le principali notizie di oggi 16 novembre in un minuto

Carenza di personale, un clima reso più teso dalla pandemia, la mancanza di tre educatori, sono le questioni poste dalla direttrice del carcere di Trento alla giudice della corte costituzionale Daria De Pretis in visita alla struttura di Spini.

Sono 105 i nuovi contagi in Trentino a fronte di oltre 12.000 tamponi analizzati, 30 le persone ricoverate in ospedale, 8 in più di ieri, 4 i pazienti in terapia intensiva

Il rilancio del turismo post-pandemia parte dalle mezze stagioni.

E' il messaggio lanciato alla borsa del turismo montano al Muse di Trento

C'è una nuova richiesta di trasferimento in Italia per Chico Forti.

A presentarla la ministra della giustizia Marta Cartabia in visita negli Stati Uniti

200 anni di vita, è il traguardo festeggiato con un maxi concerto e una serata evento dalla Banda musicale di Vigo di Fassa. A datare la nascita un documento scoperto da Padre Frumenzio Ghetta

A Pergine Valsugana una petizione chiede di fermare la realizzazione del nuovo impianto di trattamento dei rifiuti.

Ma il sindaco Oss Emer, va avanti e dice nessun rischio ambientale