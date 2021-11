TivùSat, la tv satellitare fa tappa a Trento

Ha fatto tappa in piazzale San Severino il camper di TivùSat, piattaforma satellitare gratuita dove poter vedere anche i canali Rai. Un'alternativa al digitale terrestre, soprattutto nei territori di montagna dove il segnale non è ottimo

Sta facendo tappa Trento in piazzale San Severino il camper di Tivùsat, una piattaforma radio televisiva satellitare gratuita di cui fa parte la Rai con le principali emittenti televisive italiane e permette via satellite di ricevere gratuitamente tutta l'offerta Rai e oltre 180 canali. Un'alternativa al digitale terrestre, soprattutto per le zone montuose come nella nostra regione dove magari il segnale tradizionale non arriva perfettamente.

Per ricevere Tivùsat però serve ovviamente una parabola e un televisore di ultima generazione acquistato almeno dopo il 2018.