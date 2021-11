In via Belenzani a Trento una panchina dedicata ad Antonio Megalizzi

L'hanno dipinta i giovani dell'Associazione gioventù federalista europea, con il sostegno di molte realtà universitarie

di Laura Galassi

Una panchina per Antonio Megalizzi. È stata dipinta in via Belenzani a Trento con il giallo ed il blu colori dell'Unione Europea.

Gli autori sono stati gli studenti dell'Associazione gioventù federalista europea, con il sostegno di molte realtà universitarie dell'ateneo trentino. All'inaugurazione anche i genitori di Megalizzi e i rappresentanti della Fondazione a lui dedicata, impegnata nella formazione delle nuove generazioni con uno spiccato senso di appartenenza all'Europa.