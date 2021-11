La seconda ondata nel TGR di un anno fa, 4 novembre 2020. Coprifuoco e DAD

Guardate i titoli del TGR di un anno fa: si entrava nella seconda ondata della pandemia. Positivi a centinaia, coprifuoco, didattica a distanza. E i vaccini erano solo una speranza

di di Massimo Mazzalai

E' passato giusto un anno: guardate i titoli del TGR del Trentino Alto Adige del 4 novembre 2020. Un piccolo esercizio di memoria.

I notiziari annunciavano in provincia di Trento 225 contagi (fra i quali il presidente della provincia Maurizio Fugatti e la giunta provinciale era in isolamento) e 4 morti.

Erano 137 gli ospiti delle RSA contagiati. 11 pazienti erano in rianimazione a Trento, 33 a Bolzano.

In Alto Adige, zona rossa, scattava il coprifuoco dalle ore 20, e si anticipavano le restrizioni nazionali.

In Trentino, zona gialla, il coprifuoco sarebbe cominciato il 9 novembre.

Bar e ristoranti chiusi dalle 18. Nelle scuole superiori scattava la didattica a distanza.

In quei giorni saltavano le partite di volley della Delta Despar e del calcio Trento.

Nei notiziari di un anno fa nessun cenno sui vaccini.

Ricordate, le prime dosi sarebbero arrivate il 25 dicembre. Come un grande regalo.