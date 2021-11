Terza dose, avanti tutta. "I vaccini stanno proteggendo il Trentino"

L'assessora Segnana sottolinea il maggiore successo della campagna rispetto all'Alto Adige. Intanto, nell'hub vaccinale di Trento sud al via i nuovi percorsi al coperto insieme all'antinfluenzale. Previste in inverno almeno 600 dosi al giorno

di Francesco Maltoni

"Stiamo stringendo i denti e speriamo che la copertura vaccinale ci preservi dal numero dei casi che purtroppo sta vivendo l'Alto Adige". L'assessora alla salute Segnana è convinta, è lo scudo del vaccino a tenere sotto controllo i numeri in Trentino.



La campagna continua e anzi accelera sulle terze dosi, per ora destinate a fragili, over 60 e sanitari.



"Sono un'infermiera del Santa Chiara, ho visto i benefici del vaccino e ho deciso di anticipare la terza dose perché i casi stavano aumentando", racconta una giovane in attesa.



A Trento sud per l'inverno cambiano modalità di accesso e somministrazione. 600 o 700 iniezioni al giorno previste più le dosi antinfluenzali.



Non si vaccina più in auto, ma c'è un percorso ad anello come un grande ambulatorio, riscaldato, dove gli operatori possano lavorare una giornata intera e i visitatori mantenere le procedure di sicurezza.



"Io pensavo di trovare ancora l'iter della vaccinazione fatta in macchina - dice un ragazzo - in realtà forse è anche più comodo così. Ci si può sedere e star tranquilli".



Il flusso dei visitatori viene diviso partendo dall'anamnesi, fino all'attesa della dose e l'osservazione. Il tutto dura circa venti minuti. E da lunedì si parte coi tamponi.



"L'importante - osserva una donna che accompagna il padre - è che non ci sia troppa gente ad aspettare. Anche oggi è andata bene".