Vaccino antinfluenzale al via e si può fare con la terza dose anti covid-19

I numeri ricalcano quelli dello scorso anno, 160.000 i vaccini a disposizione che potranno aumentare in caso di ulteriori richieste. Confermate le forniture ai medici di base, per ognuno 80 vaccini a tranche

Primo giorno di campagna antinfluenzale e subito si presenta inevitabile il collegamento tra la somministrazione dell'antinfluenzale e quella della terza dose contro il covid-19. I due vaccini conferma l'Azienda Sanitaria possono essere ricevuti insieme.

Ogni medico di base potrà ritirare 80 vaccini a tranche da somministrare ai propri pazienti, queste le quantità garantite dall'azienda sanitaria che stoppa sul nascere le contestazioni mosse dalla Cisl medici proprio sulle forniture. I numeri della campagna ricalcheranno quelli dello scorso anno.

Campagna antinfluenzale che in san Martino a Trento nello studio medico colpito dal focolaio covid partirà tra quindici giorni. Soltanto uno dei cinque dottori positivi si trova in ospedale, per ora l'azienda sanitaria ha messo a disposizione due sostituti. Tra gli otto medici l'unico ad aver ricevuto la terza dose è il dottor Fabio Chesani che però rassicura sulla continuità del servizio