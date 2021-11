Verona, è tornata l'aviaria. Abbattuti 130.000 tacchini

Altri tipi di focolai, non Covid, preoccupano la provincia veronese. Sono quelli dell'aviaria, che colpiscono i tacchini

di Elena Chemello

Torna a preoccupare l'influenza aviaria.

In Veneto - fa sapere Confagricoltura - si sono recentemente registrati otto focolai di infezione, tutti interessati dal medesimo virus.

Fino a oggi, nel giro di due settimane, sono stati abbattuti oltre 130.000 tacchini.

Il primo focolaio e' stato individuato a Ronco all'Adige il 18 ottobre.

A breve un decreto del ministero della Salute dovrebbe chiarire tutte le modalità di gestione di questa fase e definire una zona di ulteriore restrizione che completerà quelle di protezione e sorveglianza, così come avvenuto nel 2017.

Mille gli stabilimenti in Veneto. La gran parte della produzione italiana concentrata nella zona di Verona.



Nel servizio l'intervista a Diego Zoccante, presidente sezione Allevamenti avicoli di Confagricoltura Verona