Maltempo in Trentino: osservati speciali fiumi e torrenti. Video

E' stata riaperta in entrambi i sensi di marcia, dopo il disgaggio e la rimozione dei massi dalla strada, la statale Gardesana orientale, chiusa all'alba per una frana caduta nella notte tra Torbole e Navene.

Ed è continuato per tutto il giorno, dalle 5.30, il lavoro dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda alle foci del Sarca, per prevenire la piena del fiume, con la posa di reti. Quasi 400 i metri cubi di legname raccolti.

In Rendéna, resta precluso l'accesso alla val di Genova da Carisolo, dove nel pomeriggio le piogge hanno provocato numerose frane nelle aree del Dosson, del Cércen e del Gabbiolo, con il Sarca esondato in più punti. In mattinata, 13 persone che avevano dormito precauzionalmente al rifugio Collini al Bédole, sono state evacuate in elicottero. In serata, i sindaci del Parco Adamello-Brenta faranno il punto per valutare se e quando riaprire l'accesso.

Situazione delicata anche in val di Sole, per la situazione del Vermigliana. A Fucine di Ossana, accanto al corso d'acqua, è stato evacuato il Camping Cevedale. A Vermiglio, il torrente è esondato in più punti, danneggiando un Maso in località Stavel. E' tornato a livelli accettabili il Noce, molto ingrossato al mattino nella zona di Dimaro.

A Predazzo, i vigili del fuoco volontari sono intervenuti con il gruppo SAF per mettere in salvo la cagnolina 'Una', finita nelle acque ingrossate del torrente Travignolo. Trascinata per oltre 100 metri dalla corrente, la meticcia è riuscita a saltare sulla riva opposta a quella calpestabile, dove l'hanno recuperata i soccorritori.

Riaperta, questa mattina, anche la provinciale da Andalo a Fai della Paganella, chiusa da ieri per la caduta di alcuni alberi.

Chiuse, infine, ciclabili e ciclopedonali a Torbole e nei comuni della Val di Sole interessati da esondazioni.

L'allerta meteo gialla finirà a mezzanotte, ma sul Trentino orientale sono attese altre piogge, fino alle prime ore di domani.

Limite delle nevicate, secondo Meteotrentino, a 2.500 metri di quota.