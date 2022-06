Caritas Terni al fianco dei profughi ucraini

La Caritas diocesana di Terni-Narni-Amelia ha raccolto e distribuito a oltre 400 profughi ucraini 40 mila euro in 4 mesi dall'inizio della guerra, grazie alle parrocchie, e alle donazioni di aziende e privati. Sono 27 mila i generi alimentari e di igiene personale consegnati dall’Emporio della Solidarietà alle famiglie ucraine, mentre non si sono mai fermate le attività ordinarie di sostegno ai bisognosi italiani in continuo aumento. Aiuti materiali che insegnano qualcosa di più alla nostra società. Una parte dei profughi, fra il 5 e il 10%, è già rientrata in Ucraina, altri vogliono stabilirsi in Italia. Ci sono anche gli indecisi che si fermeranno se troveranno lavoro. L’accoglienza predisposta dalle istituzioni si è mobilitata, una lezione importante di integrazione fra enti diversi: Questura, Prefettura, Comuni, associazioni. I volontari sono numerosi ma ne servirebbero di più. La Caritas lancia un appello soprattutto ai giovani, perché mettersi al servizio degli altri insegna anche a noi stessi.

Nel servizio, l'intervista a Stefano Tondelli, direttore della Caritas Terni-Narni-Amelia.