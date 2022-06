Cercasi esperti in cyber sicurezza

Gli attacchi dei pirati online ai dati di aziende e pubbliche amministrazioni sono diventati uno dei rischi maggiori. Per questo diventa prioritario formare dei nuovi profili professionali: gli esperti in cyber sicurezza. Da ottobre Its Academy propone un nuovo corso per chi vorrà lavorare in questo settore. Nel servizio di Francesca Romana Elisei le interviste a Nicola Modugno, direttore Its e a Fortunato Bianconi, coordinatore scolastico.