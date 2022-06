Le previsioni per oggi

La circolazione depressionaria sull'Atlantico settentrionale, centrata ormai in prossimità delle Isole Britanniche, continua ad interessare un po’ tutta l’Europa Centro-Settentrionale con perturbazioni, nubi e piogge. L’Italia resta ai margini del peggioramento, protetta in gran parte dall'anticiclone sub tropicale, con piogge che interessano solo il nord, e in particolare l’area alpina. Sull'Umbria le correnti più umide producono solo della nuvolosità, quindi senza precipitazioni, con un temporaneo calo termico ma anche con aumento del tasso di umidità nell'aria. Oggi avremo un cielo irregolarmente nuvoloso, sempre con velature e stratificazioni alte e sottili, a tratti anche più spesse. Possibili addensamenti di nubi anche alle quote medie, anche più consistenti, soprattutto nelle ore centrali della giornata, ma senza fenomeni significativi. Le temperature saranno stazionarie o in leggero calo, con venti deboli o moderati occidentali o sud-occidentali. Per domani cielo poco nuvoloso per stratificazioni, localmente più spesse. Le temperature saranno quasi stazionarie, sempre alcuni gradi sopra le medie del periodo, con venti da deboli a moderati sud-occidentali, localmente e temporaneamente più intensi sui rilievi.