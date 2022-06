Il presidente del Coni in Umbria

Due giorni in Umbria per il presidente Nazionale del CONI Giovanni Malagò che presso la sede della FIGC ha ha incontrato le società sportive dell'umbria. A fare gli onori di casa il presidente regionale Domenico Ignozza, Luciano Rossi presidente della Federazione Tiro a volo e tanti campioni, rappresentati da Costanza Laliscia. Un premio alla carriera al dirigente oggi in pensione Mario Capociuchi.

di Massimo Angeletti