La Galleria Nazionale in anteprima: ultimi ritocchi al nuovo allestimento

Un anno di lavori, grande attenzione alla conservazione e all'illuminazione. Il nuovo allestimento segue l'ordine cronologico, con le opere degli artisti maggiori raggruppate in poche sale: due, anziché sette, ad esempio quelle che ospiteranno i lavori del Perugino. Una novità assoluta è la sezione dedicata ad artisti umbri del Novecento, come Alberto Burri e Gerardo Dottori. Tecnologia e strumenti multimediali al servizio delle opere più antiche per consentirne una lettura migliore.

il servizio di Valentina Antonelli