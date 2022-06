Il carnevale d'estate

L'astinenza da Carnevale era durata troppo a lungo e così Sant'Eraclio di Foligno ha deciso di farlo tornare d'estate. Pagine del calendario sfogliate all'indietro fino al febbraio del 2019 per riportare in strada, tra la gente, gli ultimi carri che hanno sfilato prima del silenzio della pandemia. Coriandoli, costumi, parrucche. Tante piccole istantanee dai carnevali perduti, quelli che il virus ha bloccato, che ora ritornano in una versione ad alta temperatura e altissimo tasso di divertimento. Osteria aperta per l'autofinanziamento, palco, vocalist e musica. Una summer edition che è stata un modo per dire "ci siamo ancora", la onlus "Il carnevale dei ragazzi" che organizza l'evento da sessant'anni è ancora al lavoro per far divertire una città intera. Appuntamento - stavolta senza stranezze di calendario - a febbraio 2023.