Quintana: attesa per la Giostra

Decine di Migliaia di persone hanno voluto assistere allo spettacolo del Corteo storico della Quintana, tornato dopo due anni di assenza imposta dalla pandemia. Più ricco e più sfavillante che mai. Come una grande star che riabbraccia il suo pubblico dopo una lunga lontananza dal palcoscenico. Tanti i costumi rinnovati. E poi il fascino scenografico delle allegorie o la riproposizione di eventi storici realmente accaduti, come il passaggio a Foligno nell'ottobre del 1613 dell'arciduchessa Maddalena d'Austria. Novità, ma anche gli elementi tradizionali. Gli stemmi, le bandiere, le squadriglie degli armati. E il fascino magnetico delle dame.

Dopo la lunga passeggiata delle rappresentanze rionali, il momento solenne in piazza della Repubblica. La benedizione del vescovo ai cavalieri quindi l'estrazione dell'ordine di gara per questa sera. Il primo a scendere in pista al campo de li giochi sarà il Rione La Mora.

Il servizio di Luciana Barbetti.