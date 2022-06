Un master per diventare cavalieri

Percorso netto alla massima velocità, in sicurezza. Insegna questo il master dei cavalieri organizzato dall'Ente Giostra della Quintana. Pratica e teoria sui temi del benessere del cavallo, del diritto sportivo, dei regolamenti di gara. Un percorso di formazione gratuito per perfezionarsi nei giochi di antico regime per i sei giovani hanno superato la selezione iniziale.

di Luciana Barbetti