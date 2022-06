Spostato al 25 luglio l'inizio della cassa integrazione alla Novamont

Per i 124 lavoratori di Novamont l’inizio della Cassa Integrazione Ordinaria è posticipato dal 1° al 25 luglio, in concomitanza con la fermata estiva. I lavoratori potrebbero usare le ferie. L’azienda ha altri centri di produzione in Italia, ma la Cassa Integrazione riguarda solo lo stabilimento di Terni. Secondo Novamont il mercato di riferimento attraversa un periodo di incertezza a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e degli effetti della guerra.

Il mater-bi prodotto da Novamont è utilizzato per il packaging alimentare biocompostabile. Integrazione tra chimica, ambiente e agricoltura, infatti è il risultato di un procedimento di trasformazione chimica dell’amido di mais e oli vegetali. Ma il Polo Chimico ternano è in difficoltà a causa delle condizioni economiche del sito che l’azienda ritiene insostenibili.

Nel servizio di Antonio Barillari l'intervista a Fabrizio Framarini, segretario generale Femca Cisl Umbria.