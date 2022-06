Il mondo delle droghe attraverso l'arte

Cento immagini e manifesti per documentare come l’arte visiva rappresenti graficamente l’immaginario sulle droghe.Organizzata in collaborazione con il Dipartimento delle Dipendenze della Usl Umbria 2 e realizzata dalle cooperative sociali Actl e Helios, la mostra “L’Arte racconta il mondo delle sostanze” spazia dal cinema, alla musica, al fumetto, partendo dall’idea che la cultura rappresenti una forma di prevenzione.

Nel servizio di Antonio Barillari le interviste ad Edoardo Polidori, curatore della mostra e ad Alessandra Pantella, presidente della cooperativa sociale Helios.