Secondo filone del processo per la morte all'Ast di Gianluca Menichino: 6 le condanne

6 condanne, dai 20 giorni ai 4 mesi, e 3 assoluzioni nel secondo segmento del processo per la morte dell’operaio Gianluca Menichino al reparto movimentazione coil di Ast. 2 processi paralleli, il primo riguarda l’imputazione principale per omicidio colposo, concluso in rito abbreviato con sentenza attualmente in fase di appello, il secondo riguarda i reati correlati all’infortunio mortale, cioè le violazioni alle norme di prevenzione e sicurezza.

La sentenza, con rito abbreviato, ha ricalcato quella del primo processo, con assoluzione ai preposti alla manutenzione, e responsabilità per i dirigenti e i capo reparto della produzione.

