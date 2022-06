A sant'Eraclio di Foligno il carnevale d'estate

Una rispolverata ai carri fermi da troppo tempo. Un'idea che passa di casa in casa e diventa via via più concreta. Un progetto che matura nei mesi invernali quando causa pandemia, ancora una volta, ci si deve fermare. E allora perché no? Perché non farlo d'estate quest'anno il carnevale? Se lo sono chiesto per settimane i volontari dell'associazione del carnevale dei ragazzi di sant'Eraclio a Foligno, e alla fine lo hanno fatto davvero. Una settimana intera di festa in paese. L'osteria aperta, musica in piazza, un palco allestito per l'occasione. Gli eventi sono gratuiti, ci si finanzia attraverso la taverna e, per prenotare, tutte le informazioni si trovano nel sito ilcarnevale.net. La summer edition si chiuderà domenica sera, il 26 giugno, alle 21, con la sfilata dei carri in notturna.

Nel servizio di Federica Becchetti le interviste a Fabio Bonifazi e Valentina Tosti, dell'associazione onlus “Carnevale dei ragazzi di sant'Eraclio”.