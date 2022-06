Il fotografo dell'accoglienza

Un diario per fermare su carta storie di accoglienza e solidarietà; una macchina fotografica, per dare un volto, a quelle storie. Incontriamo Alessio Vissani nel suo studio di Foligno. E' qui che ci mostra le immagini del reportage fotografico realizzato al confine fra Ucraina e Romania al seguito dell'associazione Save the dogs. Nel campo di accoglienza allestito nell'area più a sud del paese arrivano i profughi dall'area di Odessa.