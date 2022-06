3mila addetti e 31 imprese

Da questa Regione tutto sommato piccola si guarda molto lontano, addirittura allo spazio. Qui ci sono infatti 31 imprese aerospaziali con 3mila addetti. Un moto economico potente per l'Umbria e per l'intero Paese. Umbria Aerospace Cluster nato sotto l'egida di Confindustria ha promosso un incontro a Palazzo Trinci, a Foligno, su aerospazio e difesa. L'obiettivo è stringere un legame più saldo fra imprenditori e istituzioni. Per sostenere un comparto che è nato più di cento anni fa e che oggi produce 450 milioni di fatturato: il 75% destinato alle esportazioni, il 10% reinvestito in ricerca e sviluppo. La Regione dichiara il suo impegno.

di Francesca Romana Elisei