La Dotta torna in acqua

Un lavoro di ricerca scientifica su tecniche di costruzione ormai perse e non documentate - dice Guido Materazzi, presidente dell'Arbit, l'associazione che si occupa del recupero delle barche storiche in occasione del varo della barca costruita nel 1955 e in disuso da una ventina d'anni. Per il rettore dell'ateneo di Perugia Maurizio Oliviero un gesto simbolico: torniamo a navigare insieme, l'Università vuole rilanciare il lago, uno spazio unico e meraviglioso