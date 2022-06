Gli appuntamenti di oggi in regione

A Spoleto, al Festival dei Due Mondi stasera alle 21.30 il concerto di Mariza, l'artista appassionata di Fado celebra 20 anni di carriera con brani della tradizione portoghese

Sempre a Spoleto alle 21 all'auditorium della stella appuntamento con il teatro musicale: Demi Veronique un'epopea scritta collettivamente a partire dalla Sinfonia n. 5 di Gustav Mahler.

A Borgo San Savino, frazione di Magione, l'anteprima festival dedicato ai giovani musicisti italiani e internazionale. Alle 21 l'esibizione del soprano Axelle Fanyo. Musiche di Debussy, Ravel e Gershwin.

A Perugia il primo appuntamento della rassegna “L'umbria che spacca”. Ai giardini del Frontone a partire dalle 19 musica e a seguire il concerto della giovane cantautrice Ariete.

Alle 17.30 al parco don Alberto Seri di Solomeo la “partita del cuore”. Evento di solidarietà dell'onlus Un'idea per la vita per sostenere le donne in trattamento chemioterapico.