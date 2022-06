Nonna Iside spopola nel web

Un video in diretta, un post sulle principali piattaforme e il gioco è fatto. Nonna Iside, 83 anni tra un mese, è diventata una star del web.

Svela trucchi e segreti culinari della tradizione umbra e da Bevagna, dove vive, i suoi video stanno spopolando su Fb e su Instagram collezionando una pioggia di like e continue condivisioni. I follower, oltre 50mila, si moltiplicano a vista d'occhio e anche le visualizzazioni con picchi degni delle influencer più famose.

Era il marzo del 2021 quando prende piede l'idea di girare un video in diretta. E' un momento particolare: Nonna Iside deve affrontare il lockdown e la perdita dell'amato marito, compagno di una vita. Ed e' l'inizio di un'avventura di famiglia. Il figlio Aristide Trabalza gira mentre la nipote Sara gestisce i seguitissimi profili sulle principali piattaforme.



di Simona Giampaoli