Sono 1400 gli agriturismi in Umbria. Per l'estate si annuncia il pienone: 7 italiani su 10 punteranno su natura e buon cibo per le loro vacanze coem ci racconta Simona Giampaoli nel servizio. Ha intervistato il direttore di Coldiretti Umbria Mario Rossi e Claudia Russo, titolare di una struttura.