La palestra che non c'è

In disuso la vecchia palestra di Foligno, chiusa da quattro anni, il comune ha stanziato un milione di euro per costruirne una nuova in via Marconi ma la prima gara per l'affidamento dei lavori è andata deserta. La fotografia della situazione dalla voce di Sergio Brun - dell'associazione Orme, che utilizzava l'impianto, e le motivazioni dello stallo attuale nelle interviste al vice sindaco Riccardo Meloni e al presidente di Confindustria Foligno Corrado Bocci