Perugia. Il piano dei lavori in centro

Piaccia o no, l'estate è il momento ideale per avviare i cantieri stradali. Così l'amministrazione comunale di Perugia spiega la decisione, contestata dai cittadini, di dare il via in questo periodo a numerosi interventi che modificano la viabilità intorno al centro storico. Dopo la chiusura di via San Domenico per il contenimento della rupe, arriva il divieto d'accesso anche in via Pinturicchio, in direzione Università per stranieri. Già oggi il cantiere intorno a Porta Pesa per il restauro dell'arco, che partirà in settimana. Le impalcature ancora non si vedono ma già si temono disagi e ingorghi verso la Galleria Kennedy. Per evitare l'ìmbuto sono stati individuati percorsi alternativi che verranno illustrati nei cartelli lungo le strade. E con gli altri cantieri si procede da calendario: questa settimana partiranno i lavori di pavimentazione stradale sulla Trasimeno ovest, i primi di agosto su via Settevalli, mentre dopo Umbria Jazz sarà la volta di Corso Cavour. Nel servizio di Elisa Marioni l'intervista all'assessore ai lavori pubblici del comune di Perugia OTELLO NUMERINI.