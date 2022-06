La si può chiamare ippoterapia, ma il termine è riduttivo perché questa esperienza è solo uno dei tasselli del più ampio quadro, rappresentato dal progetto VIVO BENE NEL MIO CORPO, un'iniziativa dell'International campus Patrizi-Baldelli-Cavallotti di Città di Castello. Undici studenti con disabilità motorie sono accompagnati dai docenti, dai gestori del maneggio e dagli assistenti delle cooperative coinvolte, in questo percorso di autoconsapevolezza: i ragazzi imparano a valorizzare gesti ed emozioni, condividendole con gli altri. Per due anni il covid aveva imposto lo stop a questa attività molto importante per questi ragazzi. La ripresa - finalmente - è avvenuta a primavera inoltrata, e si è conclusa con la consegna degli attestati di partecipazione. Un'altra esperienza da condividere.

Appuntamento a settembre.

di Lorenzo Materazzini