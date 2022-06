Intervengono i Comuni. Da oggi a Terni stop innaffiamento

Mentre il Governo sta tentando di definire un quadro di regole generali per contenere il fenomeno della siccità - paventata la possibilità di non aprire i parchi acquatici se la situazione non migliora - le regioni non restano a guardare e iniziano a muoversi autonomamente per contenere un fenomeno che si prospetta peggiore degli scorsi anni. Dentro questo scenario, alcuni comuni umbri hanno già iniziato ad agire con apposite ordinanze. Da oggi nel comune di Terni sarà vietato l'utilizzo di acqua potabile per uso extradomestico, come innaffiare orti e giardini, o per il lavaggio di automobili. Sanzioni pecuniarie fino a 500 euro. Ordinanze simili erano state emanate nei giorni scorsi da altri comuni, come Gubbio e Marsciano; e più recentemente ad Avigliano Umbro, Orvieto, Calvi dell'Umbria e Spoleto. Ma altri comuni seguiranno.