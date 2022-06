E' ancora l’Anticiclone Nordafricano a dominare sulla nostra Penisola. Si tratta di un anticiclone dinamico, appunto subtropicale, proprio come quello delle Azzorre, con la differenza che arriva aria molto più calda sull’Italia, direttamente dal Deserto del Sahara, quindi dal continente africano. Mentre con l’alta pressione delle Azzorre sull’Italia arriva aria temperata dell’Oceano Atlantico e per questo, normalmente, non si raggiungono temperature estreme. Con l’anticiclone continentale nordafricano, invece, il flusso di calore è decisamente maggiore e spesso il caldo può risultare anche afoso, per via dell’umidità raccolta dall’aria calda in scorrimento, nei bassi strati, sulla superficie del Mar Mediterraneo. Veniamo ora alla previsione per oggi: avremo un cielo poco nuvoloso per velature e sottili stratificazioni nuvolose, a tratti anche più spesse, quindi con cielo anche parzialmente nuvoloso, e con innocue nubi pomeridiane lungo la Dorsale Appenninica. Le temperature massime saranno in ulteriore aumento, con venti deboli o moderati sud-occidentali. Domani avremo un cielo irregolarmente nuvoloso, con locali addensamenti nuvolosi. Temperature stazionarie o in lieve calo e venti fino a moderati occidentali.

Le previsioni del tempo con Massimiliano Santini di Rai Meteo.