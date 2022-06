Il 21 giugno con il solstizio inizia l’estate, almeno dal punto di vista astronomico, perché in realtà la stagione calda sulla nostra penisola e sull’Umbria quest’anno è iniziata ben prima, già a metà maggio. Infatti le temperature sono rimaste quasi costantemente sopra media, salvo brevi periodi di appena pochi giorni nelle medie. Per non parlare poi della situazione pluviometrica che, dopo un lungo periodo siccitoso, non vede ancora via di uscita. E non è certo l’estate il periodo statisticamente più favorevole ad un recupero della situazione. Anzi, attualmente stiamo entrando nel vivo di un’ondata di caldo, con l’anticiclone subtropicale proiettato dal Nord Africa verso di noi, quindi con aria molto calda e tempo stabile sull'Umbria. Le giornate più calde saranno quella di domani e di giovedì, poi leggero calo termico per il fine settimana, e nuovo probabile aumento della temperatura nella prossima settimana. Quindi per oggi avremo un cielo sereno con possibili velature in transito. Le temperature aumenteranno, con venti deboli o moderati sud-occidentali. Domani cielo poco nuvoloso, con velature e stratificazioni nuvolose, a tratti anche più spesse, temperature massime stabili o in ulteriore leggero aumento e venti deboli sud-occidentali.

Le previsioni del tempo con Massimiliano Santini.