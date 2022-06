Torna l'anticiclone. Massime sfioreranno i 40 gradi

L’anticiclone nordafricano sta tornando a rafforzarsi e a risalire la nostra penisola, il che porterà una maggiore stabilità atmosferica e temperature nuovamente troppo elevate per il periodo. Questa condizione meteorologica perdurerà in maniera decisa almeno per qualche giorno, da mercoledì invece ci aspettiamo nuovi cali termici.

Nel dettaglio per oggi in Umbria avremo nubi sparse, perlopiù di tipo stratificato, ovvero quel tipo di nube poco consistente che non è in grado di portare precipitazioni.

Come già anticipato le temperature, che già nei giorni scorsi si sono rivelate alte per l’ultima decade di giugno, registreranno ulteriori decisi aumenti, sia per quanto riguarda le temperature minime che le massime. Queste ultime infatti in pianura riusciranno a sfiorare i 40 gradi. I venti soffieranno dai quadranti meridionali e saranno in rinforzo fino ad essere tendenzialmente moderati su tutto il territorio regionale.

Anche per la giornata di domani ci aspettiamo il passaggio di nubi irregolari. Si tratterà ancora di velature, nubi poco compatte che quindi non porteranno fenomeni di rilievo associati. Le temperature risulteranno stabili.