Le previsioni di oggi

Ieri clima da piena estate sull’Umbria, con una debole instabilità pomeridiana sulle aree montuose, ma soprattutto con temperature fino a 5 o 6 gradi superiori alle medie tipiche del periodo e con sensazione di afa. Responsabile, ormai da un mese, di questo caldo fuori stagione è l’anticiclone subtropicale che, quasi senza sosta, si espande dal Nord Africa verso il Mediterraneo Occidentale. Peggio di noi stanno Portogallo, Spagna e Francia, sul lato occidentale del promontorio anticiclonico, interessate direttamente dalla risalita di aria calda dal Sahara, dove il caldo ha già raggiunto e superato massime di 40 gradi e dove l’ondata di caldo è in ulteriore intensificazione. Nel dettaglio per oggi, quindi, avremo una mattinata di pieno sole con tendenza ad aumento delle nubi nel pomeriggio, con rischio per occasionali sporadiche piogge, più probabili sulle aree interne e montuose, possibili ma meno probabili altrove. Migliora in serata. Le temperature saranno quasi stazionarie e i venti deboli di direzione variabile. Domani giornata simile, con instabilità pomeridiana e possibili precipitazioni, specie sull’area appenninica. Le temperature non subiranno variazioni e i venti soffieranno deboli da nord-est.