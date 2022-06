All'asilo nel bosco

Crescere, giocare e imparare all'aria aperta. Una strategia educativa che in inglese si chiama “outdoor education”, nata per stimolare l'alfabeto motorio dei bambini e le loro capacità intuitive. Oltre a formare una coscienza ambientalista. La Scuola per l'Infanzia “il Tiglio” di Perugia, con circa 200 bambini iscritti, ha intrapreso questo percorso fin dall'inizio dell'anno scolastico.

di Riccardo Milletti