Tutti pazzi per lo smart

Smart working ovvero lavoro intelligente, poco diffuso in Italia fino alla pandemia. Ma con il Covid è cambiato tutto e si è scoperto che questa modalità aveva molti vantaggi per i dipendenti. Tanto che adesso quasi il 40 per cento degli umbri cercherebbe una nuova occupazione se fosse costretto a tornare in ufficio a tempo pieno. E il 22 per cento sarebbe anche disposto ad accettare una riduzione della retribuzione se ciò significasse migliorare il proprio equilibro tra lavoro e vita privata. Sono i dati che emergono dall'annuale rapporto di ADP Research Institute, multinazionale che si occupa di gestione del capitale umano. E anche i sindacati riconoscono che lo smart working ha cambiato molte cose. Da settembre il lavoro agile tornerà ad essere consensuale ovvero basato da un accordo condiviso tra azienda e lavoratore , con la fine del regime semplificato introdotto durante il Covid.

di Giulia Monaldi