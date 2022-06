Di corsa tra chiese e monumenti

Sono abituati a correre senza guardarsi troppo intorno, per evitare distrazioni. Una regola fondamentale del podismo, eppure c'è un'eccezione. Si chiama Urban night trail, 10 km e 200 metri, per appassionati ma anche specialisti provenienti anche da fuori regione, con l'obiettivo di correre, allenarsi, perché no arrivare primi, ma soprattutto scoprire le bellezze e il fascino dell'acropoli perugina

Un percorso unico nel suo genere e ricco di suggestione, attraverso i vicoli più nascosti del centro storico, tra scalette, salite, discese e monumenti storici. Dalle chiese di Sant'Ercolano, San Domenico, Sant'Angelo, alla Rocca Paolina, l'arco Etrusco e la centralissima piazza Matteotti, dove tutto è iniziato e tutto si è concluso.